Berglen-Steinach Areal mit Spielplatz und Sportanlagen geplant

Die Verwaltung hat das Gelände, das teilweise im Hang liegt und teilweise in einer Bachaue, von Landschaftsarchitekt Wolfgang Blank untersuchen lassen, im Hinblick darauf, was bei der angestrebten Verbesserung möglich, machbar ist, sinnvoll wäre. Bislang liegt der Spielplatz etwas isoliert, in steilem Gelände, ist nicht gerade üppig ausgestattet, wird deshalb nicht gerade von Kindern gestürmt, während beim Bolzplatz unten auf der ebenen Fläche nicht die Nachfrage das Problem ist, sondern dessen Rasen-, eigentlich eher Wiesenuntergrund und dass der Ball immer wieder regelrecht gesucht werden muss, weil der Platz nicht eingezäunt ist.

"Große" Variante sieht Parcours-Anlage vor

Blank hat zwei Varianten erarbeitet und die Entwürfe dazu in einem Workshop im Bürgersaal und vor Ort draußen rund 30 interessierten Bürgern vorgestellt. Die „große“ Variante sieht außer dem neugestalteten Kinderspielplatz eine sogenannte Parcours-Anlage vor. Diese ermöglicht Läufe über fest installierte Hindernisse, ein Trendsport, der vor allem Jugendliche und junge Erwachsene anspricht. Auch eine Calisthenics-Anlage für Kraftübungen mit dem Eigengewicht und eine Fitnessanlage mit Geräten schlägt der Planer in dieser Variante vor, außerdem ein Kneippbecken, das den nahen Bach nutzt.

Damit gäbe es, so die Idee dahinter, für alle Altersstufen Angebote auf dem Areal, wäre zumindest ein breites Altersspektrum abgedeckt und damit, so Bürgermeister Maximilian Friedrich, auch der veränderten Wohnsituation in Steinach und im angrenzenden Erlenhof Rechnung getragen. Außerdem würden die vorhandenen Flächen künftig weitgehend genutzt, wobei das angrenzende Schilfröhricht als geschütztes Biotop natürlich erhalten bleiben muss und wird.