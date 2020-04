Berglen Straße nach Stöckenhof voll gesperrt

Friedrich hofft für die Sicherheit im Straßenverkehr, dass das Land auch die andere Seite des Rettichkreisels im Auge behält: „Die Straße bis Althütte-Kallenberg ist sehr schadhaft.“

Das Land hat im Jahr 2018 zwei Teilabschnitte saniert, die besonders schadhaft waren, und 150 000 Euro dafür ausgegeben. Für die Rest-Strecke, 1,3 Kilometer, gibt es rund 300 000 Euro aus. Um die Umsetzung kümmert sich das Straßenbauamt des Landkreises. Darum appelliert Landrat Dr. Richard Sigel auch „an alle Autofahrer für die Zeit danach, vorsichtig und rücksichtsvoll zu fahren, denn die Strecke ist auch für viele Fahrradfahrer attraktiv.“

Spürbare Verbesserung im Stöckenhof – mit Ausnahmen

Man kann es wohl nicht oft genug sagen. Denn auch Berglens Bürgermeister Friedrich bekommt immer wieder gemeldet, dass im Teilort Stöckenhof Autos zu schnell fahren, und zwar geradeaus über den Kreisverkehr im Ort. Überwiegend nachts, wenn die Fahrer denken, dass sie andere Verkehrsteilnehmer am Licht erkennen, dabei aber Fußgänger und Radler komplett ausblenden. „Der Ort ist stark belastet von Berufs- und Freizeitverkehr“, so Friedrich. 2018/2019 hat die Gemeinde Berglen die komplette Ortsdurchfahrt Stöckenhof saniert mit dem Augenmerk, sie sicherer zu machen. Friedrich hält alle Maßnahmen für wirkungsvoll, von durchgängigen Bordsteinen über Straßenbeleuchtung bis hin zu einer „Bremsniere“ am Ortseingang. Der Kreisel blieb aber überfahrbar, weil der Bus den Radius sonst nicht schaffen würde. Vergrößert werden kann der Kreisel aus Platzgründen nicht.