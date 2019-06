Berglen Streit beim Berglesbond Richtfest: Drei Polizeieinsätze

Um kurz vor Mitternacht waren zwei Männer in einen Streit geraten. Es kam zum Gerangel zwischen dem 20-Jährigen und dem 49-Jährigen. Der Ältere wurde dabei leicht verletzt. Der 20-Jährige ließ sich nicht beruhigen, weshalb die Polizei ihn in Gewahrsam nahm. Dabei beleidigte der 20-Jährige die Beamten laut Polizeibericht "aufs Übelste". Er wurde schließlich in die Gewahrsamszelle eingeliefert. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,5 Promille.

Gegen 1.25 Uhr gerieten drei weitere Männer wegen Nichtigkeiten aneinander. Ein 19-Jähriger schlug schließlich mit Bruchstücken eines zerbrochenen Bierkruges in Richtung der anderen Männer. Einer wurde dabei leicht verletzt. Alle drei waren mit 1,3 Promille deutlich alkoholisiert. Das Polizeirevier Winnenden hat die Ermittlungen aufgenommen.

Drei Verletzte