Berglen/Stuttgart "I love Mauldasch" Pop-Up-Store in Bad Cannstatt

Am 11. April findet zum Auftakt ein VIP Abend mit geladenen Gästen statt, gefolgt vom offiziellen Eröffnungsabend am 12. April von 16 bis 22 Uhr. Zum Abschluss kommt der Store am 13. April von 11 bis 22 Uhr mit einer „Kultur bei I love Mauldasch“ Band am Abend.

Danach ist der Store zwar wieder weg, wer aber noch Lust auf Hoodies oder T-Shirts im Mauldasch-Design hat, kann danach auch online shoppen. Mit dem Relaunch der Homepage wird im Anschluss an das Pop Up ein eigener Onlineshop geschaltet, unter anderen mit Artikeln, die es im Store zuvor bereits zu kaufen gab, verrät die Pressemitteilung.

Eventcatering statt Imbiss-Wagen

Aber warum ein Pop-Up-Store? Weil sich das Unternehmen rund um Geschäftsführer Peter Spataro und Sebastian Werner im letzten Jahr maßgeblich verändert habe und man das nun präsentieren möchte.

War "I Love Mauldasch" früher bekannt als Imbiss für Maultaschen, auf Festivals aus dem Foodtruck oder auch mit eigenem Laden in der Stuttgarter Innenstadt, stehen jetzt Event- und Firmencatering auf dem Businessplan. Die Leistungen im Cateringbereich zielen ab auf mittelständische Unternehmen oder auf die Zusammenarbeit mit größeren Caterern – von Konferenzen über Tagesworkshops bis hin zu Messecatering und Weihnachtsfeiern. Der private Cateringbereich reicht von Mitternachtssnacks auf Hochzeiten bis hin zu Geburtstagen oder Vereinsfesten.