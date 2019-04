Berglen/Stuttgart Party im Zeichen der Maultasche

"Die Mutter macht immer noch die besten Saucen"

Für die Gäste gibt es an diesem Abend Maultaschen-Fingerfood: Maultaschen am Spieß, als Quiche, im Wrap und im Ciabatta-Brötchen, mit Fleisch oder ohne. Um den Durst kümmern sich ebenfalls vorwiegend regionale Anbieter: Der preisgekrönte Gin aus Schwaikheim, Ginstr, ist ebenso zu haben wie Bier aus Stuttgart und Limonade von einem Start-Up aus Bietigheim-Bissingen. Um die Unterhaltung kümmert sich ebenfalls ein Lokalmatador, MC Bruddaal, der auch gleich passend ein Stück aus seinem aktuellen Album auflegt: "Mauldasch Song 2".

"Das Konzept des Pop-Up-Store ist ja gerade in" erklärt Peter Spataro. "Es ist eine schöne Möglichkeit, wieder zu zeigen, was wir machen". Mittlerweile ist das einstige Start-Up richtig dick im Malutaschen-Business, mit vier Food-Trucks, zehn Mitarbeitern und Aufträgen in ganz Deutschland. Ein Hotel in St. Peter Ording ordert beispielsweise jedes Jahr die Maultaschen-Experimente aus Berglen. Auch wenn vieles jetzt um einiges professioneller läuft als in den Anfangsjahren, eines ist geblieben. "Meine Mutter macht immer noch die besten Saucen" verrät Peter Spataro das Geheimnis des Erfolgs.

Und tatsächlich, ihr Klassiker, der Maultaschen-Burger im Laugenweck mit Zwiebeln und Bratensauce, schmeckt wirklich hervorragend. Interessant aber auch sind die Kreationen, die man mit Maultaschen nun mal gar nicht verbinden würde: Als Hot-Dog und Currywurst-Variante. Nur das Dessert, das war glücklicherweise nicht aus Maultaschen.