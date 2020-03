Berglen Traditioneller Familienbetrieb kreiert eigenen Gin

Der verdampfte Alkohol steigt mit den Aromen verschiedener Kräuter und Gewürze über Glockenböden in der Brennblase nach oben. „Das ist die Phase, in der sich Alkoholgehalt und auch Aromen verstärken“, sagt Tim. Die beigemischten sogenannten „botanicals“ - die Essenz des Gins - entfalten dabei das von Gin-Liebhabern erwünschte prägnant herbfrische Aroma.

„Das Entscheidende beim Gin ist, welche „botanicals“ in welcher Menge drin sind“, sagt Tim Andrä, der mit seiner Freundin Nina Hunker ein bisschen „botanicals“-Zauberei betrieben hat. Am Charakter des „Erich Gin“ bauen Rosmarin, Minze, Lavendel, Ingwer, Szechuanpfeffer, rosa Pfeffer, Kardamom, Hibiskusblätter, Organgenschalen und Limetten mit.

Gin muss nicht so lange reifen wie Whisky

Im sogenannten „Geistrohr“ und im Röhrenkühler mit Kühlwasser verflüssigt sich der Alkohol wieder. Das Destillat ist somit ein Geist: Die Basis, ein 96-prozentiger Neutralalkohol, setzt Tim Andrä zehn Tage vor dem Brennen in einer blauen Plastiktonne mit 13 Kräutern und Gewürzen an. In dieser aromatischen Gesellschaft darf der Alkohol „mazerieren“ - dabei geben die pflanzlichen Bestandteile des Suds, die sogenannten „botanicals“, ihre Geschmacksstoffe und Aromen an den Alkohol ab.

Anders als beim Obstler oder bei Bränden sind bei der Gin-Herstellung keine vergorenen Früchte, die beim Einmaischen Alkohol bilden, der Ausgangsstoff für die Spirituose. Tim kauft den hochprozentigen Alkohol zu. Gebrannt werde beim Gin-Machen auch nicht die Maische, sondern das „Mazerat“. „Es ist dasselbe Prinzip wie beim Himbeer- und Haselnussgeist“, erklärt Tim Andrä.

Sein endgültiges Aroma entwickle der Gin erst beim Reifen im Glaskolben. Gin müsse nicht so lange reifen wie etwa Whisky, aber vier Wochen Zeit gibt ihm Andrä, bevor er ihn mit Wasser - direkt aus der Reichenbacher Quelle - mischt und vom Alkoholgehalt her auf Trinkstärke bringt. Die Mischung muss vor dem Weg in die schicken Steingutflaschen dann noch durch einen Filter, der Kalk, Mineralstoffe, Brennrückstände und Trübstoffe des Alkohols herausfiltert.

Der Clou: Die Zitronen stammen aus dem Garten des Ferienhauses

Das Brennen: pures Handwerk für Tim. Gelernt und abgeschaut hat er sich’s von Vater Jochen, der bis heute seinen Birnenschnaps brennt, und von Großvater Erich. „Er hat hier immer seine legendären Obstler gemacht.“ Ihm zu Ehren hat der Enkel sein Eigenerzeugnis „Erich Gin“ genannt - auch wenn der Opa, wie Tim verrät, mit Gin „nicht so viel anfangen konnte“.

Anders Tim: Seit einem Jahr vermarktet der 29-Jährige die Trend-Spirituose im Onlineshop deutschlandweit, rund 1200 Flaschen hat er verkauft. Bis Dänemark und Athen werden seine edel designten schwarzen Steingutflaschen mit einem Etikett aus Graspapier geliefert. Das gezeichnete Konterfei von Erich prangt als Emblem darauf.

Wer heute eine Gin-Manufaktur eröffnet, ist nicht mehr allein auf weiter Existenzgründer-Flur. Der Gin-Durst an den Theken steigt, mit ihm die Sorten und Geschmäcker auf dem Markt.

Irgendwann wollten sie ihren eigenen Gin machen

Der private Blogger Christian Kopp listet unter „Ginspiration“ knapp 700 verschiedene Sorten auf, die allein in Deutschland hergestellt werden. Begeistert von dem an In-Theken ebenso wie bei urbanen „Tastings“ gern genippten Wacholderschnaps sind auch Tim und Freundin Nina. „Wir haben gefühlt Hunderte verschiedene Sorten in allen fünf Kontinenten probiert“, sagt das weit gereiste Paar.

„Irgendwann wollten wir dann unseren eigenen machen.“ Dabei hätten sie sich immer wieder inspirieren lassen, ihren Geschmackssinn immer weiter verfeinert, bis sie ihr Rezept hatten. „Für uns muss er zitronig sein“, geben sie ihren Lieblingsgeschmack an. Zitronen sind darum viele drin im „Erich Gin“. Nicht irgendwelche Zitronen: Eine glückliche Fügung, dass Tims Eltern in Spanien ein Ferienhaus haben, dort wachsen besonders aromatische im Garten. Von den Zitronen wird alles verwendet: „Klein geschnittene Schalenteile, das „Weiße“ und das Fruchtfleisch“, sagt die fürs „Feintuning“ der Rezeptur zuständige Nina Hunker.

An die eigenen Zitronen ranzukommen, gestaltet sich derzeit aber schwierig. Sie hätten noch „eiserne Reserven“. Um sie aufzustocken, hatten Tims Eltern für Ende März eigentlich geplant, zur Zitronenernte nach Spanien zu fliegen. „Da dies aufgrund des Coronavirus nicht möglich ist, versuchen wir, über befreundete Nachbarn eine Zitronenlieferung per DHL in die Wege zu leiten“, sagt Tim. Denn der zitronige Geschmack - der gehört rein in den „Erich Gin“.