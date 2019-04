Berglen übernimmt Vorreiter-Rolle Verordnung: Wildlebende Katzen schneller kastrieren

Verordnung gilt ausdrücklich nicht bei Wohnungskatzen

Schmidt betont zudem, es gehe nur um wildlebende Katzen, nicht um Hauskatzen. „Deren Besitzer brauchen also keine Angst zu haben, dass wir jetzt plötzlich losziehen und die wegfangen.“ Man werde sicher auch nicht binnen der künftig möglichen 48-Stunden-Frist kastrieren lassen. Ob Hauskatze oder Streuner, das lasse sich sehr wohl am Erscheinungsbild und am Verhalten unterscheiden, außerdem lebten streunende Katzen in der Regel nicht in den Orten, ergänzt Bettina Trento-Drescher: Die Verordnung gelte ausdrücklich nicht bei Wohnungskatzen. Man wolle aber sensibilisieren und appellieren an die Eigentümer, ihre Tiere registrieren, chippen zu lassen, so Schmidt. Außerdem werde die Verordnung nicht sofort, sondern erst zu Jahresbeginn 2020 in Kraft treten, um vorher zu informieren, aufzuklären, so Friedrich.