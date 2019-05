Berglen.

Eine 34 Jahre alte Frau wurde am Dienstagnachmittag bei einem Unfall mit zwei Pferden schwer verletzt. Die Frau führte die Pferde den Mohnweg entlang in Richtung Stall. Als eines der Tiere einen Stromzaun berührte, scheuten die beiden Pferde. In der Folge wurde die Frau von beiden Pferden überrannt und hierbei schwer verletzt. Sie musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden.