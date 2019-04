Berglen Vermisster 24-Jähriger wieder aufgetaucht

Was genau hinter dem Verschwinden des jungen Mannes steckt, wollte und konnte die Polizei auf Anfrage unserer Zeitung nicht näher erläutern. Es handele sich um eine persönliche Angelegenheit. Wenn die Umstände des plötzlichen Verschwindens einer Person unklar seien, eröffne man im Zweifelsfall lieber einer Vermisstensuche, so ein Polizeisprecher. In diesem Falle habe sich diese glücklicherweise geklärt und erledigt.

Der junge Mann hatte am Donnerstag, 4. April, gegen 18 Uhr das elterliche Haus in Berglen verlassen, um einen Freund zu besuchen.