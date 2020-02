Berglen Warum die Kita in Oppelsbohm reaktiviert wurde

Klimaanlage wegen großer Fenster, Schallschutz durch Akustikdecken

Der Kindergarten Schumannstraße war schon mal eine zweigruppige Kita. Das Gebäude gegenüber dem Feuerwehrhaus ist zwar alt, aber bewährt, „jung geblieben“, betont Fachberaterin Sandra Jurda. Wobei innen, in den Räumen, bis auf die Grundrisse und -mauern so gut wie alles erneuert wurde. Vor allem das Mobiliar, wobei die Küche, weil fast neu, vom Jugendtreff übernommen wurde. Die Sanitäranlagen sind ebenfalls neu, die Wände und Decken wurden neu gestrichen, ebenso die Verkleidungen der Heizungen.

Ganz neu ist die Klimatisierung, die wegen der großen Fenster in Südausrichtung aber auch notwendig ist (der Kindergarten heißt „Sonnenschein“), ebenso der Schallschutz, der aber nicht nach außen wirkt. Die Akustikdecken mildern den Lärmpegel drinnen, nicht zuletzt im Sinne der Erzieherinnen. Der Boden im Flur ist neu, komplett neu ist der Schlafraum. Zusammen mit denen für den Jugendtreff dürften die Ausgaben damit im höheren fünfstelligen Bereich liegen.

Öffnungszeit ist von 7 bis 14 Uhr

Der Kindergarten hat verlängerte Öffnungszeiten. Das Zeitfenster für die Betreuung ist von 7 bis 14 Uhr (Bringzeit bis 9 Uhr, Abholzeit ab 12.30 Uhr). Es gibt keine Überschneidung mit dem Jugendtreff, dessen Angeboten. Die Leiterin, Analena Kiesel, war früher für den Kindergarten in Rettersburg verantwortlich und ist nun aus ihrer anderthalbjährigen Elternzeit zurückgekehrt. Das Team besteht bislang aus drei pädagogischen Fachkräften.

Bürgermeister Maximilian Friedrich bestätigt steigende Kinderzahlen, steigende Geburtenzahlen in Berglen, was angesichts der Baugebiete in den vergangenen Jahren allerdings nicht verwunderlich ist. Nicht zuletzt deshalb plant die Gemeinde eine neue Kita im Gebiet Hanfäcker in Rettersburg, die dann auch die Kinder aus dem Kindergarten Pusteblume in der Ortsmitte aufnehmen wird. Der wird dann zum zweiten Mal geschlossen und dann wohl endgültig. Aber man soll ja nie „nie“ sagen.

Unter Zugzwang durch starke Geburtenjahrgänge

Es gebe mittlerweile viele Familien, die mehr als zwei Kinder haben, so Friedrich weiter. Die Gemeinde sei unter Zugzwang, sich zu überlegen, wie und wo sie auch kurzfristig weitere Plätze schaffen könne. Die Einrichtung in Oppelsbohm habe sich, wie die anderen beiden in Rettersburg und Vorderweißbuch, dafür angeboten. Damit habe die Gemeinde seit 2008 erstmals wieder sechs kommunale Kindergärten in Betrieb. Der siebte, in Vereinsträgerschaft, ist der Waldkindergarten.

Der Bürgermeister verweist auch darauf, dass 2012, also im Jahr seines Amtsantritts, es etwa 125 Betreuungsplätze gab, mit dem Kindergarten Schumannweg, der zweiten Gruppe dort, werde man auf knapp 280 Plätze kommen. Und noch ein Vergleich, wobei er allerdings nicht in Anspruch nimmt, für diesen Anstieg selbst verantwortlich zu sein, sondern verschiedene Faktoren ausmacht: Ging zwischenzeitlich die Zahl der Geburten je Jahr stetig nach unten, Richtung 40, ist sie mittlerweile wieder am Steigen, Richtung 70.

Klar, da sind zum einen die Baugebiete (in Oppelsbohm, Steinach, Stöckenhof und mittlerweile auch Rettersburg), zum anderen spiele aber auch die Fluktuation innerhalb des Bestands eine Rolle. Ältere siedeln aus ihren Häusern, nach dem Auszug der erwachsen gewordenen Kinder, in kleinere, alters- und dessen Anforderungen eher entsprechende Wohnungen um, junge Familien mit Kindern ziehen nach, auch in Hößlinswart kennt Friedrich solche Fälle, der auch von einem allgemeinen Trend hin zu wieder mehr Kindern spricht.

Das habe aber auch demografische Gründe. Die Kinder der „Babyboomer“-Jahrgänge (Anfang bis Mitte der 60er Jahre geboren) seien in der Alterspyramide auch breit und damit sei es logisch, dass auch diese Generation insgesamt wiederum mehr Kinder bekomme. Das mache sich nicht nur in den Kitas bemerkbar, sondern auch in der Berglener Grundschule, die fast durchgehend wieder dreizügig sei. Der Klassenteiler wiederum sorge für relativ kleine Klassen.