Berglen Warum eine Familie ehrenamtlich Müll einsammelt

Sogar auf die Lauer gelegt und in flagranti erwischt

Klingers selbst haben mittlerweile eine gewisse Routine entwickelt, sie bringt so schnell nichts mehr aus der Fassung. Ein „Fall“ regt sie aber auf. Es gibt offenbar jemanden, der regelmäßig den Parkplatz an der Straße nach Buhlbronn heimsucht. Derjenige schmeißt offenbar im Auto gerauchte Kippen raus, aber vor allem auch seine Bierflaschen und Schnapsfläschchen, es sind immer wieder die gleichen Sorten, und zwar fast täglich. Dabei hat die Gemeinde auf Klingers Anregung hin eigens einen Abfalleimer an dem Parkplatz installiert. Was aber die "Umweltsau" offenkundig schlicht einen Dreck interessiert. Sie (er) macht immer weiter. Florian Klinger hat sich deswegen mal auf die Lauer gelegt und nach zweieinhalb Stunden Warten den Übeltäter tatsächlich in flagranti erwischt, die direkte Konfrontation allerdings gescheut: „Die Frage war, was passiert, wie reagiert er, wenn ich ihn konfrontiere?“ Er notierte sich aber das Autokennzeichen und erstattete Anzeige bei der Polizei.

Wie die Geschichte von der aus weiterging, was mit dem Mann geschah, weiß er nicht. Nur, dass der dann seinen „Standort“ wechselte, also seine Sauerei nach Buhlbronn verlagerte. Inzwischen finden sich die Schnapsflaschen aber wieder auf dem Streicher Parkplatz. Klingers gehen davon aus, dass, wenn es überhaupt zu Sanktionen für den Übeltäter kam, die nicht ausreichen, um ihn dauerhaft abzuhalten. Sie glauben, dass der Parkplatz eben auf dem Weg zum Arbeitsplatz oder von ihm zurück liegt, weil an den Wochenenden Pause ist. Diese Geschichte sei mit der Auslöser für sie gewesen, wilden Müll einzusammeln.