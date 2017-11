Berglen/Weinstadt Immer wieder rennt das Wildschwein vors Auto

Berglen/Weinstadt.

Zu gleich zwei Unfällen mit Wildschweinen kam es am Freitag, in den Berglen und in Weinstadt. Am Freitagabend, gegen 23 Uhr, befuhr der 51 Jahre alte Lenker eines Mercedes die K 1872 von Birkenweißbuch in Richtung Steinach. Kurz vor Steinach querten mehrere Wildschweine die Fahrbahn. Hierbei kam es zur Kollision mit einem der Wildschweine, welches an der Unfallstelle verendete. Der am Mercedes entstandene Schaden wird auf 5.000 Euro geschätzt.