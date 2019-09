Busfahrer der neuen Linie in Berglen "Was, bei uns fährt jetzt auch der Bus?"

Zoff um Bushaltestelle: „Gibt es keine anderen Probleme?“

In Ödernhardt wohnt Wolf kurioserweise ausgerechnet nahe der Engstelle beim Backwarenladen- und Café, wo der Bus scharf links abbiegt. Prompt steht an diesem Morgen ein Lieferwagen dort und Wolf muss etwas hin- und hermanövrieren, um durchzukommen. Er nimmt es locker, ebenso wie, dass so mancher Kunde sein Auto so abstellt, dass es für den Bus mitunter ebenfalls etwas eng wird. Die Kritik, ja den Aufruhr im Ort, wegen der neuen Bushaltestelle und der neuen Linienführung durch Ödernhardt, kann Wolf nicht nachvollziehen. Die neue, überdachte und behindertengerechte Haltestelle sei doch gut erreichbar. Dass der Bus nicht mehr wenden, zurückstoßen muss, sei ein weiterer Vorteil. Dass der Bus auf seiner Runde ab und an, auf Anfrage hin, einen zweiten Stopp macht, um Leute näher an der alten Ortsmitte rauszulassen, soll vorgekommen sein. Man muss halt miteinander schwätzen.

Einmal wurde Wolf gebeten, sogar bis zur alten Haltestelle weiterzufahren und dort zu drehen. Das hat er abgelehnt. „Dafür habe ich auch gar keine Zeit.“ Die Karlstraße, an seiner Runde gelegen und wegen ihre Schmalheit und ihres Zustands ein weiterer Streitpunkt, hält er für gut fahrbar, auch wenn es etwas ruckelt. Ihm sind mal das Postauto und mal ein Müllabfuhrfahrzeug entgegengekommen. „Das war überhaupt kein Problem. Man verständigt sich dann halt“, so Wolf. Zu der ganzen Aufregung meint er trocken: „Gibt es eigentlich keine anderen Probleme?“

Man kenne sich doch, so der Busfahrer. „Da ist hier halt Dorf.“ Was er keineswegs abschätzig meint. Einmal bekam er von einer älteren Frau, die mitfuhr, Kartoffeln und Zwetschgen geschenkt. Ein anderes Mal hat er einige Buben, die von der Nachbarschaftsschule in den Erlenhof geradelt waren und die, schon etwas müde, bequem nach Kottweil hochwollten, im Bus mitgenommen, was dank der Niederflurkonstruktion – also keine Treppen zum Ein- und Aussteigen – kein Problem ist. „Die kenn’ ich, ich hab’ mit denen schon über Mofas und so Zeug gequatscht.“