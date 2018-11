Berkay Özcan und Pablo Maffeo VfB-Duo droht Zwangspause

Stuttgart.

Der VfB Stuttgart hat am Freitagabend nicht nur sein Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt verloren, sondern auch noch zwei Spieler: Berkay Özcan und Pablo Maffeo verletzten sich bei der 0:3-Niederlage gegen die Hessen am Sprunggelenk und vergrößern so die Personalsorgen beim Tabellenletzten der Bundesliga.