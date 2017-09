Berlin - Der insolventen Air Berlin drohen an diesem Mittwoch erneut Dutzende Flugausfälle. "Für morgen liegen uns gegenwärtig 149 Krankmeldungen von Kapitänen und First Officers vor", schrieb der Vorstand der Fluglinie in einem internen Brief an die Belegschaft. Bereits heute hatten sich etwa 200 Kollegen krank gemeldet, mehr als 100 Flüge fielen aus, Tausende Passagiere waren betroffen. Nach Berechnungen der Air-Berlin-Finanzabteilung habe das die Fluglinie rund fünf Millionen Euro gekostet. Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit und der Betriebsrat ermahnten gesunde Kollegen, zur Arbeit zu gehen.