Berlin Daimler und BVG: Neues Mitfahrangebot mit flexiblen Routen

Berlin.

In einem Pilotprojekt testen der Autobauer Daimler und die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) in der Hauptstadt einen neuen flexiblen Mitfahrdienst. Er soll im Frühjahr anlaufen, wie die Unternehmen am Mittwoch mitteilten. Dabei bucht der Kunde per Handy-App eine Fahrt und nennt Start- und Zielpunkt. Das System berechnet dann, welches Fahrzeug in der Nähe ist und den Kunden am besten mitnimmt und welche weiteren Fahrgäste mit ähnlichen Wünschen noch mitfahren können - entsprechend wird die Route geplant. Fahrpläne und feste Haltestellen gibt es nicht.