Berlin Löwen gegen Füchse: Hanning kritisiert Referee-Ansetzung

Berlin.

Bob Hanning hat die Schiedsrichter-Ansetzung für das Spitzenspiel in der Handball-Bundesliga zwischen Meister Rhein-Neckar Löwen und Spitzenreiter Füchse Berlin scharf kritisiert. Am Donnerstag (19.00 Uhr/Sky) werden die Unparteiischen Fabian Baumgart und Sascha Wild die Partie in der Mannheimer SAP-Arena leiten. "Die haben uns schon beim Spiel in Leipzig mit einem nicht gegebenen Siebenmeter schlecht behandelt", sagte der Füchse-Geschäftsführer und DHB-Vizepräsident.