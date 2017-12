Berlin Sams und Paul Maar feiern mit Weihnachtssalat

Unter anderem bereiten die beiden einen Weihnachtssalat zu, in den Kartoffeln, Äpfel, Walnüsse, Rote Bete und Gürkchen hineinkommen. "Das beschreibt mein Weihnachten", sagte Schriftsteller Paul Maar der Deutschen Presse-Agentur.

"Aber eigentlich erst seitdem ich verheiratet bin. Meine Schwiegermutter stammt aus Ostpreußen, aus einem Ort, der heute polnisch ist. Bei meinen Schwiegereltern gab es zu Weihnachten immer den sogenannten polnischen Salat - und das ist genau der, den ich im Buch Herrn Taschenbier zubereiten lasse", so Maar. "Und noch heute ist der Weihnachtssalat bei uns Tradition."

"Sams"-Erfinder Maar, der am 13. Dezember seinen 80. Geburtstag feiert, hätte selbst übrigens nicht unbedingt gerne so ein freches, reimendes Wesen. "Nein, ich glaube so ein Sams würde mir auf die Nerven gehen", meinte Maar. "Gut, natürlich hätte das Sams dann Wunschpunkte und ich könnte mir etwas wünschen. Aber im Moment hätte ich gar keinen Wunsch, das ist das Erstaunliche."