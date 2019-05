Mögliche VfB-Relegationsgegner Die große Aufstiegs-Flatter in der 2. Liga

Durch einen klaren 4:0-Sieg in Fürth ist der 1. FC Köln am Montagabend vorzeitig zum sechsten Mal in seiner Vereinsgeschichte in die Bundesliga aufgestiegen. Die Konkurrenten der Kölner haben dagegen am Wochenende kollektiv die große Aufstiegs-Flatter bekommen. Gegen wen der VfB Stuttgart, der mit großer Wahrscheinlichkeit in den Entscheidungsspielen um den Bundesliga-Verbleib spielen darf, antreten muss, ist zwei Spieltage vor dem Saisonende noch offen.