Berlin Sturm-Stopp bei der Bahn - die Strategie dahinter

Während draußen der Orkan "Sabine" tobt, stellt die Bahn am Sonntagabend an vielen großen Bahnhöfen sogenannte Übernachtungs- beziehungsweise Aufenthaltszüge bereit. Dort können sich gestrandete Reisende ausruhen. Allein am stark besuchten Hauptbahnhof von Hannover nutzen 110 Reisende dieses Angebot, wie die Bahn am Montag bilanziert.