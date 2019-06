Berlin Susanne Juhnke: Vermisse meinen Mann noch immer

Harald Juhnke wurde in den 70er Jahren mit Fernsehsendungen wie "Musik ist Trumpf" und "Ein verrücktes Paar" berühmt. Er spielte in vielen Serien, Filmen und Theaterstücken mit. Juhnke starb an Demenz erkrankt im April 2005. Am 10. Juni wäre er 90 Jahre alt geworden.

"Wie immer werde ich Harald an seinem Geburtstag einen roten Rosenstrauß auf sein Grab legen. Mit roten Rosen fing ja auch unsere Liebe an", erzählt seine Ehefrau. Sie werde mit ihrem Sohn Kerzen in den Laternen und Grablichter anzünden. "Das Grab ist ein Gedenkort für mich, an dem ich Zwiesprache mit meinem Mann halte."

Ihre Gedanken, wenn zu Juhnkes 90. Geburtstag viele Sendungen, Filme und Shows mit ihm im Fernsehen gezeigt werden? "Wenn ich ihn sehe und seine Stimme höre, ist mein Mann mir wieder besonders nahe."