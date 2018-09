Waiblingen/Berlin.

Kein Wort des Bedauerns. Der Waiblinger Bundestagsabgeordnete Dr. Joachim Pfeiffer schreibt zur Abwahl des Vorsitzenden des CDU/CSU-Bundestagsfraktion: „Das ist bitter für Volker Kauder. Aber es zeigt auch: die Fraktion lebt und funktioniert.“ Das Wahlergebnis sei eine selbstbewusste Willensbekundung, heißt es in der Pressemitteilung des Abgeordneten weiter: „Wir als Union müssen es schaffen, uns aus und in der Verantwortung zu erneuern.“ Die weiteren Wahlen zum Fraktionsvorstand fänden jetzt - mit Ausnahme des Stellvertreters Haushalt/Finanzen und Parlamentarische Geschäftsführer - wie geplant statt. „Die Fraktion ist und bleibt handlungsfähig. Jetzt gilt es, sich auf die solide und unaufgeregte Sacharbeit zu konzentrieren.“

Kauder hatte 13 Jahre lang an der Spitze der Unionsfraktion gestanden. Er galt als Vertrauter von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Die Abwahl gilt nicht zuletzt als Misstrauensvotum seitens der CDU/CSU-Abgeordneten gegenüber Merkel selbst. Sie räumte die Niederlage ein und sprach von „Stunden der Demokratie“, zu denen eben auch Niederlagen gehören.