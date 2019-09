Berufliches Schulzentrum Waiblingen Polizei gibt Entwarnung nach Fehlalarm an Schule

Waiblingen.

Am Beruflichen Schulzentrum in der Steinbeisstraße gab es am Donnerstagvormittag einen größeren Polizeieinsatz. Wie ein Poilzeisprecher auf Nachfrage mitteilte, wurde um 9.47 Uhr ein interner Alarm gemeldet. Daraufhin seien mehrere Streifenbesatzungen ausgerückt. "Wir haben derzeit keinerlei Hinweise auf eine Gefahrenlage", sagte der Sprecher gegen 10.50 Uhr.