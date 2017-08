Berufungsprozess am Landgericht Ravensburg Ein Betrüger und sein leichtes Spiel

Die Fälschungen und Falschangaben habe er gemacht, räumt N. vor dem Landgericht ein, wo er Berufung gegen das Wangener Urteil eingelegt hat. Aber seine Entscheidungen als Geschäftsführer seien ohne Tadel gewesen. Er will seine Strafe reduziert haben. Die Staatsanwaltschaft hat ebenfalls Berufung beantragt, verlangt jetzt eine Haftstrafe ohne Bewährung.

Der selbstbewusste Kandidat gewann

Der Richter Axel Müller, Vorsitzender der Berufungskammer, hat am zweiten Tag dieses Prozesses schon eine Menge Zeugen durch, er lässt nur noch wenig Geduld erkennen. Er vernimmt den wieder amtierenden Geschäftsführer der Bad Wurzacher Kurbetriebe, Markus Bazan. Der Zeuge leitet sein eigenes Beratungsunternehmen, kam 2014 als Sanierer auf Zeit zum kränkelnden Moorheilbetrieb, arbeitete Michael N. ein. Rund 80 Bewerber habe es gegeben, erinnert sich der Sanierer, darunter „gute Leute, nicht aus der zweiten Linie“. Aber dann, am 13. Juli 2015, standen in der Endausscheidung nur Michael N. und ein Mitbewerber aus Sachsen vor dem Gemeinderat, der aus einem fachfremden Kommunalunternehmen stammte und gerade in Elternzeit war. Der selbstbewusste N. stach den Konkurrenten locker aus.

Wie es dazu kommen konnte, will der Richter wissen. In Bad Wurzach habe es „sehr unterschiedliche Interessenlagen“ gegeben. Der Bürgermeister hätte am liebsten einen Chef aus der Region eingestellt, der Chefarzt wollte, „dass er keinen anderen König neben sich hat“. Der Favorit sei ein dritter Bewerber gewesen, aber der habe zurückgezogen. Und die stümperhaft gefälschten Ausbildungsnachweise sind im Rathaus wohl einfach abgeheftet worden.

Spesenzettel hat es genug gegeben

Welche Verhältnisse er nach Michael N. in Bad Wurzach vorgefunden habe, fragt der Richter Bazan. Habe es beispielsweise Gespräche mit Sozialversicherungsträgern zur besseren Auslastung der Kurklinik gegeben? „Da kann ich nichts erkennen“, sagt Bazan. Pläne von einer neuen Heilabteilung Psychosomatik seien luftleer geblieben, und auch die Neubesetzung des Chefarztpostens sei nicht vorangekommen.

Dafür hatte N. 88 000 Euro Gehalt eingestrichen und einen stattlichen Stapel an Spesenzetteln angehäuft. Müller verliest ein paar Belege: N. speiste mit Büroausstattungsfirmen, weilte am Reformationstag in Magdeburg und ein andermal bei Kalbsbraten in Köln – Grund: „Akquisegespräch mit RTL“. Der Richter verlangt eine Erklärung.

N. setzt sich gerade, fängt mit sicherer Stimme an, über die Schwierigkeiten der Chefarztsuche zu referieren. Er habe sich mit vielversprechenden Ärzten zum Essen getroffen. Richter Müller senkt einen Moment den Kopf zur Tischplatte, dann faucht er los: „Wollen Sie im Ernst diese Berufung aufrechterhalten? Dann gehe ich hier in die Vollen.“ Jeden einzelnen angeblichen Gesprächspartner dieser Bewirtungszettel werde er vorladen. N. verstummt.

Mittagspause, Bedenkpause. Der Anwalt von Michael N. hat gleich im Anschluss etwas zu verkünden. Sein Mandant werde die Berufung zurückziehen. Der Ravensburger Oberstaatsanwalt Peter Vorbiller guckt erleichtert. Da der Rückzug „Geständnischarakter“ habe, werde auch die Anklage vom Berufungsantrag absehen. Die Sitzung schließt. N. bleibt vorbestraft.