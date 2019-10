Beschädigte Mobilfunkstation bei Oberweiler Sendemast könnte bald online gehen

Seit Wochen haben Handy- und Internetnutzer, die von diesem Mast „versorgt“ werden, vor allem in Bretzenacker und Oppelsbohm, keinen oder schlechten Empfang zu Hause ( wir berichten ). Zu dieser langen „Sendepause“ verweist auf Nachfrage Benedikt Albers von der deutschen Funkturm GmbH, mit Sitz in Bonn, unter anderem auf polizeiliche Ermittlungen zur Brandursache.

Im Raum steht nach wie vor der Verdacht auf Brandstiftung, die Umgebung des Masts könnte ein Tatort gewesen sein, an dem nach Spuren gesucht wurde. Die Gutachter konnten deswegen zunächst nicht auf das Gelände. Statische Untersuchungen im Folgenden haben ergeben, dass der Mast so beschädigt ist, dass er abgerissen werden muss , ein neuer erforderlich ist, also gebaut werden muss, was, zusammen mit den erforderlichen Genehmigungen, aber nicht von heute auf morgen geschehen kann.

Provisorischer Mast geht nicht, der wäre zu niedrig

Die Frage ist also, was geschieht in der Zwischenzeit? Zunächst wurde erwogen, einen provisorischen Ersatzmast zu errichten und mit ihm zu arbeiten, bis der neue Mast dauerhaft in Betrieb geht. Das funktioniere aber nicht, wie sich mittlerweile herausgestellt habe, so Albers, weil der vorläufige Ersatz deutlich niedriger wäre und so die erforderliche Versorgungsleistung nicht hinzubekommen sei. Dessen Antennen wären in einer Höhe nicht über 30 Meter, am derzeitigen Mast sind es rund 40 Meter. Die Alternative, die nun umgesetzt wird, ist, den beschädigten Mast, die zerstörte Technik so zu reparieren oder auszutauschen, dass er zumindest eingeschränkt wieder genutzt werden kann. Laut Aussagen der Gutachter sei das möglich, so Albers. Allerdings seien im oberen Bereich mittlerweile bislang unerkannte Schäden festgestellt worden und damit weitere Untersuchungen erforderlich. Außerdem müsse die Stromversorgung wiederhergestellt werden.