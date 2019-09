Deutscher Wetterdienst in Stuttgart Wie entstehen Wettervorhersagen?

Diesen Trend bestätigt Michael Gutwein. Er ist der Leiter der regionalen Messnetzgruppe und erklärt, dass es früher insgesamt 16 Messstationen des DWD in Baden-Württemberg gab. Nächstes Jahr im Oktober will der Deutsche Wetterdienst sämtliche Stationen in ganz Deutschland automatisiert haben mit Ausnahme der Stationen an Flughäfen. Diese sollen bis 2022 automatisiert sein.

Freiwillige Beobachter in Nebenstellen im Einsatz

Neben den Hauptmessstationen des DWD gibt es noch sogenannte Nebenmessnetze. Diese werden von circa 220 freiwilligen Beobachtern in Baden-Württemberg betreut und stehen in allen Höhenlagen. Alle zwei Jahre bekommen sie Besuch vom Wetterdienst, um sicherzugehen, dass die Technik stimmt und internationale Vorgaben eingehalten werden. Besonders in Deutschland werde großen Wert auf die Datenerhebung gelegt. Michael Gutwein bestätigt, was in der öffentlichen Debatte inzwischen angekommen ist: „Das Wetter wird immer extremer durch die Erderwärmung.“

Auf dem Schnarrenberg stehen einige Messgeräte, etwa Instrumente zur Bestimmung von Temperatur, Windgeschwindigkeit, Niederschlagsmenge, Schneedecken und vielem mehr.

Täglich um 12.45 Uhr lassen die Meteorologen eine Art Luftballon mit einer Sonde steigen. Sie misst noch mal genauer unter anderem die Temperatur, die relative Luftfeuchtigkeit und die Windgeschwindigkeit.

Die Sonde fliegt bis zu zwei Stunden und misst, während sie mit dem Luftballon aufsteigt. Sobald der Ballon eine bestimmte Höhe erreicht hat, platzt er und die Sonde segelt mit einem Fallschirm zu Boden. Sie kann überall landen; bei starkem Wind sind schon Sonden bis in die Tschechische Republik oder Frankreich geflogen. Wer solch eine Sonde findet, soll sie im Elektromüll entsorgen. Doch viele behalten die Sonden gern als Andenken. Sondenjäger haben es ganz gezielt auf diese Kleinode abgesehen und veranstalten regelrechte Suchaktionen.

Daten für den Katastrophenschutz und die Feuerwehr

Die Vorhersagen des Deutschen Wetterdienstes sind vor allem wichtig für den Katastrophenschutz, die Feuerwehr und andere Rettungseinheiten. Sie bekommen regelmäßig Informationen und Warnungen zum Wetter geliefert. Ist beispielsweise mit sehr heftigen Stürmen, Hochwasser und Überschwemmungen zu rechnen, wird das Innenministerium informiert, damit die Bevölkerung schnell gewarnt wird.

Auch manche Firmen sind auf Dienste des DWD angewiesen. Sie erhalten gegen Geld Wettermeldungen. Zum Beispiel Baufirmen brauchen solche Meldungen etwa für ihre Planung, wann welche Arbeiten auf Baustellen erledigt werden können.

Ferner kann jede Privatperson beim Wetterdienst erfragen, welches Wetter beispielsweise morgen in Welzheim oder in Waiblingen zu erwarten ist. Für solche Auskünfte stellt der Wetterdienst eine kostenpflichtige Telefonnummer bereit. Sarah Müller und ihre Kollegen geben dann exklusive Auskünfte über das Wetter vor Ort.

Im Vorteil sind alle, die jemanden beim Wetterdienst kennen. Michael Gutwein wird zum Beispiel ganz gerne mal morgens von seiner Frau gefragt, was sie anziehen soll: Wird’s kalt? Brauch’ ich heute wohl eine Jacke?