Betreuungsbedarf steigt Kindergarten in Berglen wird reaktiviert

Doch gemach, die Jugendlichen und Sozialarbeiter müssen nicht gleich Kisten packen und ins Untergeschoss wandern. Das ginge auch nicht so ohne weiteres, denn da unten befinden sich nur Lager und Nebenräume. Die Gemeinde beantragt also zunächst die Nutzungsänderung und baut dann die Räume für den Jugendtreff um.

Nutzungserlaubnis ist noch nicht erloschen

Vor neun Jahren hat die Gemeinde den damals zweigruppigen Kindergarten geschlossen. Die Nutzungserlaubnis für eine Kindertagesstätte ist seitdem aber nie erloschen. Zunächst soll ab 1. Januar 2020 am Schumannweg 3 eine Gruppe mit 25 Kindern anfangen.

Bauhof weicht bei Bedarf aufs Feuerwehrhaus Oppelsbohm aus

Bei Bedarf könnten, so schreibt die Gemeinde in der Gemeinderatsvorlage, auch die Bauhof-Räume für eine zweite Kindergartengruppe genutzt werden. So, wie sich die Kinderzahlen bislang entwickelt haben, wird das im Lauf des Kindergartenjahrs 2020/21 der Fall sein. Der Bauhof würde dann bis zur Fertigstellung des Hanfäcker-Kindergartens bei der Feuerwehr in Oppelsbohm unterkommen.