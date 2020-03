Betreuungsbedarf steigt Weinstadt braucht mehr Kitaplätze

Kinderhaus Irisweg soll im September öffnen

Bereits auf den Weg gebracht wurde der Bau des Kinderhauses Irisweg in Endersbach, das für Kinder unter drei Jahren 20 Plätze bereitstellt und für Kinder über drei Jahren 60 Plätze. Die Fertigstellung ist für diesen Herbst geplant. Eine Erweiterung des Endersbacher Kinderhauses Steinäcker (Pestalozzistraße) um zwei Gruppen wäre laut der Stadt nur durch einen weiteren Anbau möglich – und dann wäre die Kita auf drei Gebäude verteilt. Die bestehende Aufteilung auf zwei Gebäude erweist sich laut der Stadt in der Praxis bereits jetzt als aufwendig. Heißt: Der Ausbau ist keine Option. Ein Neubau an der Stelle des weiter oben liegenden Spielplatzes wäre zwar möglich, aber dann müsste ein erst in den 90ern gebautes Gebäude abgerissen werden. „Die Verkehrssituation am Bildungszentrum spricht ebenfalls gegen diese Maßnahme“, heißt es in der Sitzungsvorlage der Verwaltung. Und eine Erweiterung des Trappeler-Kindergartens zulasten des Spielplatzes oder des Bolzplatzes wäre zwar technisch machbar, allerdings hält die Stadt es in dem Wohngebiet für nicht umsetzbar. Dort gibt es eh schon Protest wegen des geplanten Restaurants mit Hotelzimmern.

Freie-Wähler-Stadtrat Daniel Widmayer regte noch an, das „Tiger“-Projekt in Schnait neu aufleben zu lassen, quasi als kostengünstige Alternative zum Bau einer Kita an der Schule. Tiger steht für „Tagespflege in geeigneten Räumen“ und meint, dass Tageseltern Kinder nicht in der eigenen Wohnung betreuen. In Schnait gab es dieses Projekt vor Jahren an der Grundschule, quasi im Anschluss an die damalige Schülerbetreuung. „Es hat ein paar Jahre funktioniert“, sagt Ulrich Spangenberg, der Leiter des Amts für Familie, Bildung und Soziales. Die Zahlen zeigten aber, dass die Eltern vor allem die institutionelle Betreuung wünschten. Während hier die Nachfrage steige, sei sie im Bereich Tagespflege konstant geblieben. Fazit: Etwas neu aufleben zu lassen, das von den meisten Eltern gar nicht gewünscht wird, hält Amtsleiter Spangenberg nicht für sinnvoll.

Bei einer Enthaltung von Freie-Wähler-Stadtrat Daniel Widmayer stimmten alle Mitglieder des Sozial- und Kulturausschusses für die Planung der Verwaltung. Formal fehlt allerdings noch die Zustimmung des Gemeinderats. Die hätte eigentlich in der Sitzung am 19. März erfolgen sollen – die fiel wegen der Corona-Krise jedoch aus.