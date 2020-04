Bewegung in der Corona-Krise Wie man seinen Spaziergang aufpeppen kann

„Was für die Fitness tun, ein paar Beweglichkeitsübungen, das lässt sich überall machen“, sagt Stefan Roth. Viel braucht es nicht: Hampelmänner, Kniebeugen, Liegestützen, hopsen, hüpfen. „Damit hat man schon ganz viel für die Beweglichkeit getan“, sagt der Fitnesstrainer.

Oft biegt er bei einer Laufrunde ab zum Spielplatz und macht ein paar Ruderzüge an der Schaukel. Seine Übungen bietet er in Free-Nature-Kursen oder als Personaltrainer an – für jedes Fitnesslevel. „Es geht bei den Übungen um Bewegung an der frischen Luft.“