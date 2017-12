Biberach (dpa/lsw).

Nach einer Messerattacke auf einen 19-Jährigen in Biberach an der Riß hat sich der Zustand des jungen Mannes stabilisiert. Er sei nicht mehr in Lebensgefahr, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Warum der 19-Jährige von einem Pärchen attackiert wurde, könne er nicht sagen. Ein 17-Jähriger und dessen gleichaltrige Freundin sollen das Opfer am Mittwochabend in seiner Wohnung aufgesucht haben. Dort rammte der Verdächtige dem 19-Jährigen laut Polizei ein Messer in den Bauch. Der Mann wurde lebensgefährlich verletzt. Das Pärchen flüchtete, wurde aber schließlich festgenommen. Die beiden Verdächtigen hätten den Angriff weitgehend eingeräumt und säßen inzwischen in Untersuchungshaft wegen versuchten Mordes.