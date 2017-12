Kühlschrankmagnet mit integriertem Flaschenöffner

So, mein Umschalttasten-Missgeschick ist inzwischen beseitigt, weshalb ich nun ungehindert eine Lobeshymne anstimmen kann. Mal ehrlich, ein Kühlschrankmagnet mit integriertem Flaschenöffner? Wie genial praktisch ist das denn bitte? Und dann noch mit einem Sinnspruch in englischer Sprache verziert. Total hip und trendy. Da schmeckt mir das India Pale Ale Craft Beer für 3,29 Euro gleich doppelt so gut.