Touchpen

Ich möchte an dieser Stelle nochmal daran erinnern, dass sich der Männer-Adventskalender laut Verpackung explizit an all jene richtet, die in ihrer Freizeit auch mal „Höhlen bauen“. Das, was sich bislang hier so angesammelt hat, ist für diesen Zweck jedoch nur bedingt tauglich. Auch mit dem Touchpen lässt sich bestimmt etwas Nützliches anstellen – Höhlenbauarbeiten gehören zweifelsohne nicht dazu.