Bietigheim-Bissingen 12-Jährige wird seit Dezember vermisst

Bietigheim-Bissingen.

Seit dem 23. Dezember 2019 wird die 12-jährige Lena C. aus Bietigheim-Bissingen vermisst. Das gab die Polizei in einer Pressemitteilung bekannt. Das Mädchen war im Laufe des vergangenen Jahres schon über 20 mal als vermisst gemeldet worden, so die Polizei. Zuletzt war sie in einer Jugendhilfeeinrichtung in Ludwigsburg untergebracht. Den Erkenntnissen der Kriminalpolizei Ludwigsburg zufolge hielt sich die Vermisste seit ihrem Verschwinden zumindest zeitweise in Ludwigsburg auf.