Big Data im Profifußball Wie der VfB Tracking-Technik zur Leistungsanalyse nutzt

Wie schnell rennen unsere Spieler? Bewegen sie sich in die richtigen Positionen? Und wann ist die Belastung zu hoch? Fragen, die sich die Trainer-Teams beim Fußball, Handball oder Basketball immer wieder stellen müssen - und bei deren Beantwortung immer mehr auf die sogenannte Tracking-Technik gesetzt wird. "Es geht auch darum, dass wir live das Training überwachen können. Also nicht nur, um hinterher zu sehen, ob wir das Ziel erreicht haben, sondern um schon während des Trainings zu sehen, ob wir in dem Bereich sind, in den wir kommen wollten", erklärt Sportdirektor Sven Mislintat vom Fußball-Zweitligisten VfB Stuttgart.

Trainingsintensität und Umfänge überwachen

Das Tracking erfolgt durch einen winzigen Chip, der in den Trikots der Spieler, in einem speziellen Gurt für den Oberkörper oder einfach per Clip an der Hose befestigt ist. Auch im Ball steckt häufig einer. Per Funk werden die Leistungsdaten jedes Spielers automatisch in Echtzeit verfügbar gemacht. Die Geschwindigkeit, die verbrannten Kalorien, die zurückgelegte Distanz, die Position auf dem Feld: all das erfasst das System. "Wir nutzen es zur Leistungsdiagnostik und zur Erfassung der Laufleistung im Training. So kann man sehr gut die Trainingsintensität und die Umfänge überwachen", sagt Mislintat.

Für Sportwissenschaftler Daniel Memmert von der Sporthochschule Köln vereinfacht die Technik den Mannschaften die Arbeit: "Man kann daraus eine Menge an Daten generieren, die man sonst nur mit extremem Aufwand bekommen kann - wenn überhaupt." Um mehr als Informationen über die körperliche Verfassung der Spieler und oberflächliche Statistiken aus den gewonnenen Werten zu machen, brauche es allerdings weitere Schritte.