Bilanz der Großkontrolle an der B14 Festnahmen, Drogenfunde, Reichsbürger in Haft

Im Zuge der Aktion hatte die Polizei am Dienstagabend an der B 14 in großem Stil eine Vielzahl von Verkehrsteilnehmern kontrolliert. Es bildete sich binnen kurzem ein kilometerlanger Stau im Berufsverkehr . An der Kontrollstelle B14 sollte ein mit vier Personen besetztes Fahrzeug kontrolliert werden. Der Fahrer reagierte nicht auf die Anhaltezeichen und versuchte, sich der Kontrolle zu unterziehen. Er wurde verfolgt und gestellt. Die Beamten stellten fest, dass der Fahrer unter Drogeneinwirkung stand, das Fahrzeug nicht versichert war und gestohlene Kennzeichen angebracht waren.

Es wurden mehr als 2000 Personen kontrolliert

Die Bilanz des Polizeipräsidiums Aalen nicht nur zur Kontrolle an der B 14 bei Korb, sondern zu den gesamten Kontrollmaßnahmen im Präsidiumsgebiet: Es wurden mehr als 2000 Personen, rund 800 Fahrzeuge und 149 Gaststätten kontrolliert sowie 13 Wohnungen durchsucht. 159 Straf- sowie 508 Ordnungswidrigkeitenverfahren hat die Polizei eingeleitet.

In Winnenden wurde laut Polizei ein bekennender Reichsbürger festgenommen und in ein Gefängnis eingeliefert. Dort muss der Mann voraussichtlich zehn Monate lang bleiben. Gegen den 59-Jährigen lag ein Haftbefehl wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis vor. Seine Geldstrafen hatte er nicht bezahlt.