Hundefotograf in Weinstadt Hunde in Ekstase

Weinstadt. Am Freitag, 28. Juni, gibt es für einige Vierbeiner in Weinstadt ganz besondere "Schnapp"-Schüsse. Der bekannte Hundefotograf Christian Vieler lichtet im Rahmen seiner Foto-Roadshow "Bitte hecheln" ausgewählte Hunde aus der Umgebung ab - in ihrem Lieblingsmoment beim Schnappen nach einem Leckerli.