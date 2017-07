Blasmusikfestival 2017 Online-Voting: Die Abschlusslieder der Bands

Plüderhausen. „Sie wünschen, wir spielen“ – eine unvergessene Radionummer. Jetzt dürfen sich unsere Leser im Hinblick auf das sechste Plüderhäuser Blasmusikfestival auch was wünschen. Damit sie gehört werden, gibt’s eine Abstimmung am Laptop oder PC. Wünschen kann man sich, was die acht Kapellen je als ihre Zugabe am Donnerstag, 20. Juli, spielen.