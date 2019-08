Blaualgen-Plage am Plüderhäuser Badeseee Besucher lassen sich vom Badeverbot nicht abschrecken

„Auf Anraten des Gesundheitsamtes ist der Badesee derzeit für das Baden gesperrt.“ Diese Warnung ist derzeit auf Schildern rund um den Plüderhäuser Badesee zu lesen. Richtig viele Algen sind in dieser Woche im Wasser allerdings nicht mehr zu sehen. Vereinzelte Algenreste verlieren sich im Schilf. In zwei Rinnsalen im Nichtschwimmerbereich dümpeln ebenfalls noch Überbleibsel der Blaualgen. Strahlender Sonnenschein und 28 Grad im Schatten treiben dennoch Gäste an den Strand. Auf der Wiese liegen Handtücher und Klappliegen. Der Kiosk ist gut besucht. Kinder und Erwachsene sitzen auf den Stegen. Auch im Wasser ziehen vereinzelte Schwimmer ihre Bahnen.

Die Algen scheinen für die Besucher kein Problem zu sein. „Ich bin da nicht so“, sagt Rainer Daboci. Der 54-Jährige ist mit seinem Sohn aus Untertürkheim angereist. Obwohl sie schon seit Jahren Stammgäste am See sind, ist der heutige Besuch der erste in diesem Sommer. Von dem Badeverbot wussten sie vorher nichts. Die Schilder haben sie aber kalt gelassen. Schließlich kann es „so schlimm nicht sein“. Die beiden nehmen Anlauf und springen vom Steg kopfüber in das grüne Wasser.

Höchste Algenkonzentration im Nichtschwimmerbereich

„In 50 Jahren haben wir so was noch nie gehabt“, ärgert sich Martin Dannenhauer über die Blaualgen. Er arbeitet als Badeaufseher am See. Für ihn ist der Umbau des Nichtschwimmerbereiches im vergangenen Jahr das Problem. „Die Steine und der Kies müssen raus, damit wieder Zirkulation im Kinderbecken entsteht. Dann verschwinden auch die Algen.“ Der anhaltende Ostwind hat wohl die Blaualgen in den Nichtschwimmerbereich getragen, wo sie wegen der mangelnden Zirkulation auch blieben. Das niedrige Wasser dort ist warm – perfekt für die Algen, weshalb sie vergangene Woche auch in Vollblüte im Kinderbreich standen. Über das Wochenende ist die Konzentration jedoch wieder sichtlich zurückgegangen.