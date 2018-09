Blühendes Barock Ludwigsburg Deutschlands schwerster Kürbis wiegt 916,5 Kilogramm

Ludwigsburg.

916,5 Kilogramm - der schwerste jemals in Deutschland gewachsene Kürbis ist in den nächsten Wochen in Ludwigsburg zu sehen. Vor wenigen Tagen hatte der Niederbayer Mario Weishäupl aus Waldkirchen mit seinem Kürbis bei einem offiziellen Wiegen der Great Pumpkin Commonwealth (GPC) in Thüringen diesen Rekord aufgestellt, wie die Veranstalter der Kürbisausstellung im Blühenden Barock in Ludwigsburg bei Stuttgart am Donnerstag mitteilten. Hier war bei der Deutschen Meisterschaft 2016 der vorherige Rekord von 901 Kilo aufgestellt worden.