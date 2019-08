Blut spenden in Schorndorf Selbstversuch: Zum ersten Mal auf der Spenderliege

Die zweite Station ist eine Befragung durch eine Ärztin. Auch hier wird per Ausweiskontrolle meine Spendefähigkeit festgestellt. Anschließend geht die Ärztin mit mir den Blutspende-Fragebogen durch und gleicht meine Antworten ab. Dabei geht sie relativ zügig vor – schließlich warten nach mir noch andere. Keine Krankheiten, keine Arzneimittel intus, keine Probleme. Ein weiteres Mal erhalte ich die Infos über den folgenden Ablauf. Zusätzlich klärt mich die Ärztin über eventuelle Risiken auf. Bei oder nach einer Blutspende kann es wegen Blutdruckabfalls zu Schweißausbrüchen, Übelkeit und sogar Ohnmachts- und Krampfanfällen kommen. Nach der Blutspende darf zwei Stunden nicht geraucht, zwölf Stunden kein Alkohol getrunken und 24 Stunden kein Sport getrieben werden. Auch mit dem Autofahren sollten Spender mindestens eine halbe Stunde warten.

Ein halber Liter Blut in zehn Minuten

Beim Betrachten der Kandidaten, die bereits gespendet haben, werde ich doch etwas nervös. Teilweise ruhen sie sich in der Waagerechten aus, teilweise sitzen sie, den Kopf in die Hände gestützt, an Tischen. „Linker Arm“ ruft einer der Sanitäter. Mein Stichwort. Ich begebe mich auf die freie Liege und bringe besagten Arm in Position. Ein letztes Mal werde ich nach Namen und Geburtsdatum gefragt. Die Schwester bindet meinen Arm ab und desinfiziert die Ellenbeuge mit einem Gel, um Entzündungen vorzubeugen. Ohne Vorwarnung schiebt sie die Nadel, etwa so dick wie ein Zahnstocher, in meine Vene. Außer einem kurzen Zupfen im Unterarm spüre ich nichts.

„Jetzt die Hand drei Sekunden schließen, dann drei Sekunden öffnen, bis 500 Milliliter“ lautet die Anweisung der Schwester, bevor sie zur nächsten Liege weitergeht. Ich beginne zu pumpen. Hand auf. Hand zu. Hand auf. Hand zu. Während des Pumpens sehe ich der dunkelroten Flüssigkeit dabei zu, wie sie in den vorgesehenen Beutel fließt. Der liegt auf einer Wippe, die sich auf der Blutabsaugpumpe befindet. Um Gerinnungen während des Pumpvorgangs zu verhindern, schwenkt die Wippe in kurzen Abständen den Blutbeutel. Auf einer Anzeigefläche daneben kann ich nachvollziehen, welche Menge ich abgegeben habe.

Der Messstand steigt stetig, aber langsam. Zehn Minuten, die sich eher wie drei anfühlen, dauert der Vorgang. Geschafft. Die zuvor weiße Zahl auf der Anzeige meldet nun in roter Schrift, dass ein halber Liter erreicht ist. Irgendwie ein Erfolgserlebnis. Die Helferin kommt zurück und entfernt die Nadel aus meinem Arm. Der Blutbeutel wird jetzt luftdicht verschlossen, damit er später in einen Kühlcontainer eingelagert werden kann. Während die Schwester die Wunde verbindet, fragt sie mich nach meinem Befinden. „Alles in Ordnung“, merke ich überrascht.

Im Anschluss gibt es Bratwurst, Kartoffelsalat und Apfelschorle

Ich setze mich auf und stelle erst einen, dann den anderen Fuß auf den Hallenboden. Stehen und Laufen scheinen normal zu funktionieren. Ein Sanitäter begleitet mich zu einer der Ruheliegen. Er empfiehlt, den Spendearm oben zu halten, um einen blauen Fleck an der Einstichstelle zu verhindern. Zehn Minuten lang muss ich jetzt liegen bleiben. Danach fünf Minuten sitzen. Diese Zeiten sind von jedem Spender einzuhalten, um Kreislaufproblemen vorzubeugen. Nach Ablauf der Zeit deutet mir eine Helferin an, dass ich gehen kann.

Im Anschluss an die Spende bekomme ich Bratwurst mit Kartoffelsalat und eine Apfelschorle. Das medizinische Personal rät dazu, viel zu trinken, um den Flüssigkeitsverlust auszugleichen. Nach dem Vesper ist meine Blutspende abgeschlossen.