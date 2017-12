Am Mittwoch (27.12.) um 18 Uhr ist die Bewerbungsfrist für Kandidaten für das Amt des Rudersberger Bürgermeisters abgelaufen. Eingegangen sind nach den bis dahin schon bekannten fünf Bewerbungen von Rüdiger Burkhardt, Raimon Ahrens, Martin Herrmann, Stefan Walter sowie Relindis Pfisterer noch zwei weitere, von denen eine – die von Heidi-Rose Rube aus Winnenden – aus Altersgründen vom Wahlausschuss nicht zugelassen wurde. Als sechster Bewerber zugelassen wurde der Rudersberger Maschinenbaumechanikermeister Bernd Hegwer, der seine Kandidatur am Freitag eingereicht hat. Die Rudersberger wählen am Sonntag, 21. Januar, einen neuen Bürgermeister