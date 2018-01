BM-Wahl Welzheim Fridi Miller tritt auch in Welzheim an

Welzheim.

Nach Schwaikheim und Plüderhausen tritt Friedhilf Anni Miller (48) aus Sindelfingen nun auch in Welzheim an. Die Dauerberwerberin ist damit die zweite Kandidatin für die Bürgermeisterwahl am 11. März. Das hat am Montag Wahlleiter Reinhold Kasian bestätigt. Unmittelbar nach Ausschreibung der Stelle war die Bewerbung des Amtsinhabers Thomas Bernlöhr (37) eingegangen. Bewerbungsschluss ist am Montag, 12. Februar, um 18 Uhr.