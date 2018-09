Böblingen Polizei sucht Zeugen nach illegalem Autorennen

Böblingen. Nach einem Unfall am vergangenen Mittwoch (19.09.) in Böblingen sucht die Polizei nach Zeugen. Es besteht der Verdacht, dass sich der Unfallverursacher ein illegales Autorennen mit einem anderen Verkehrsteilnehmer geliefert hat und es so zu dem Unfall kam. Zwei Personen wurden bei dem Unfall verletzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von 106 000 Euro.