Bombenabwurf über Schorndorf 12. September 1944: „Ganz Schlichten eine Feuerglut“

Als der Bombenbrand vor 75 Jahren rund um die Schlichtener Kirche zwölf Häuser und eine Scheune zerstörte, war sie noch keine fünf Jahre alt. Doch wie das erst im Jahr 1938 erbaute Elternhaus in der Kaiserstraße abbrannte, das weiß die alte Schlichtenerin noch genau. Ihren Namen mag sie nicht in der Zeitung lesen, doch zu erzählen hat sie von der Brandkatastrophe einiges: Als am 12. September zwischen 22 und 23 Uhr eine Sprengbombe etwa 150 Meter östlich des Schlichtener Friedhofs auf freiem Feld einschlug, war erst ein Schlag zu hören und dann gab’s im Keller, in dem sie sich mit anderen Kindern und Frauen versteckt hatte, „keine Tür und kein Fenster mehr“.

In den Ruinen gespielt – „Fangerles“ und Schlupferles“

Und die Wucht der Bombe hat im ganzen Dorf Scheiben eingedrückt und Dächer abgedeckt. Als in der Folge Brandbomben auf Schlichten fielen, war die Zerstörung verheerend: „Ganz Schlichten eine Feuerglut“, erinnert sich die 79-Jährige und hat die schreienden Leute und heulenden Kinder noch vor Augen, die im Keller des Schulhauses in Sicherheit gebracht und vom Lehrer gehütet wurden. Bis heute muss sie, wenn sie Feuer sieht, an diese Katastrophe denken. Was in dieser Nacht in Schlichten geschehen ist, „das werd’ ich nie vergessen“, sagt sie und weiß auch noch, wie sie als Kinder ganz unbekümmert in den abgebrannten Ruinen Tage und Wochen gespielt haben, „Fangerles“ und „Schlupferles“. Und wie die Familie – der Vater war im Krieg gefallen – im kalten Winter 1947/48 ohne Dach gehaust und auf Rupfensäcken geschlafen hat.

Der Schlag der Bombe hat sich auch Ludwig Leitenberger ins Gedächtnis gebrannt. Er war 13 Jahre alt, als am 12. September 1944 von der Schurwaldhöhe das Bombardement der Alliierten auf Stuttgart zu sehen war – und in der gleichen Nacht auch Schlichten brannte. Als Sohn des Försters hat er den Bombenabwurf in dem vor dem Dorf gelegenen Forsthaus erlebt. Als der Ort brannte, war er draußen auf der Straße und sah, wie die Feuerwehrmänner versuchten, die Brände zu löschen. Wasser gab es im Ort nicht, also haben die Menschen in ihrer Verzweiflung die Flüssigkeit aus den Mistgruben gepumpt und das Feuer mit Gülle gelöscht.