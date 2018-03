Bopfingen Hund von Fahrzeug erfasst

Bopfingen.

Ein Hund ist am Mittwochabend in Bopfingen von einem Auto erfasst worden. Eine 53-Jährige war mit dem Hund auf dem Gehweg unterwegs gewesen. Als der Hund auf der anderen Straßenseite einen weiteren Hund sah, zog er an der Leine und lief auf die Fahrbahn. Eine vorbeifahrende 53-Jährige erfasste den Hund mit ihrem VW. Der Hund wurde bei dem Unfall verletzt.