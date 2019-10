Brand im Schulzentrum Plüderhausen Ermittlungen zur Brandursache dauern an

Plüderhausen. Im Schulzentrum brannte es in der Nacht auf Montag in einem Technikraum im Untergeschoss. Die Ermittlungen der Polizei zur Brandursache dauern an, vermutlich war es aber ein technischer Defekt. Der Unterricht an der angrenzenden Hohbergschule findet weiterhin statt, nur der Sportunterricht ist beeinträchtigt.