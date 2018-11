Brandstiftung im Rems-Murr-Kreis Feuerteufel schlägt neunmal zu

Kernen/Remshalden. Die Serie hat vor drei Wochen begonnen. In der Nacht zum 24. Oktober brannte in Kernen-Rommelshausen der erste Holzstapel. Inzwischen sind es neun Brandstiftungen rund um den Kappelberg. Ob die angezündete Gartenhütte in Remshalden, in der 13 Hennen verbrannten, ebenfalls aufs Konto des Feuerteufels geht, kann die Polizei zumindest nicht ausschließen.

„Wir haben keine heiße Spur“, räumt Polizeisprecher Ronald Krötz ein. Seit drei Wochen werden rund um den Kappelberg Holzstapel angezündet. Manchmal zwei in einer Nacht, wie in Strümpfelbach, dann passierte wieder mehrere Tage gar nichts. Der Schaden geht inzwischen in die Zehntausende.

Am Montagabend ging kurz vor Mitternacht am Schönbühl im Remshaldener Gewann „Föhrenbacher Rain“ ein Gartenhaus in Flammen auf. Nur fünf von 18 Hühnern eines Geflügelstalls überlebten. Dass es sich um den selben Feuerteufel handelt, „können wir nicht gänzlich ausschließen“, sagt Ronald Krötz vom Polizeipräsidium Aalen, zumal am 3. November auf einem Nachbargrundstück schon ein Feuer gelegt worden war. Seinerzeit stellte die Polizei aber keinen Zusammenhang mit dem Feuerteufel her, sondern es wurde ein technischer Defekt an einem Arbeitsgerät als Brandursache vermutet.

Polizei macht keine Angaben, wie die Holzstapel entzündet wurden

Die Serie der brennenden Holzstapel zwischen Strümpfelbach und Stuttgart-Uhlbach wird hingegen ein und demselben Brandstifter zugeordnet. Wie die Brände gelegt wurden, verrät die Polizei aus ermittlungstechnischen Gründen und mit dem Hinweis auf das „Täterwissen“ nicht.

Unwahrscheinlich, dass ein Feuerwehrmann dahinter steckt

Für eher unwahrscheinlich hält der Polizeisprecher indes, dass wieder ein Feuerwehrmann hinter der Brandserie steckt. Im September war in Kirchberg an der Murr ein 20-jähriger Feuerwehrmann festgenommen worden. Er wird verdächtigt, zumindest vier Brände gelegt zu haben. Zuletzt war im September ein Geschäftshaus im Frühmesshof in Flammen aufgegangen. Der Schaden: 200 000 Euro. Die brennenden Holzstapel rund um den Kappelberg entsprechen indes nicht dem Profil eines Feuerwehrmannes, der Brände legt und den Löscheinsätzen ausrücken will.

Die Holzstapel-Brände im Rems-Murr-Kreis:

Begonnen hat die Holzstapel-Serie am Mittwoch, 24. Oktober: Kurz nach 1 Uhr wurde die Kernener Feuerwehr zu einem Löscheinsatz in die Wiesenstraße gerufen. Damals war vom Feuerteufel noch keine Rede: Die Polizei prüfe, ob das Feuer fahrlässig oder vorsätzlich gelegt wurde, hieß es im Polizeibericht.

Der Verdacht verdichtete sich nach zwei Bränden in der Nacht auf Samstag, 27. Oktober: Gegen 23.50 Uhr rückte die Wehr in Rommelshausen aus, um einen Holzstapel im Bereich der Rotenbergstraße zu löschen. Gegen 1.30 Uhr wurde im Bereich des Tennisvereinsheims in der Kelterstraße ein weiteres Feuer gemeldet.

In der Nacht zum Allerheiligen, am 1. November, schlug der Feuerteufel erneut zu: Gegen 1.40 Uhr wurde der Brand eines Holzstapels zwischen Rommelshausen und Stetten auf Höhe des CVJM-Heims entdeckt.

Um Mitternacht, in der Nacht zum Samstag, 3. November, brannte in Fellbach beim Naturfreundehaus unterm Kappelberg ein Holzstapel. Das Feuer griff auf mehrere Bäume über.

In der Nacht zum Sonntag, 4. November, setzte sich die Brandserie rund um Strümpfebach fort. Am Ortsausgang in Richtung Schanbach brannten gegen 2.31 Uhr etwa 15 Raummeter Holz. Das Feuer zerstörte auch einen Unterstand. Die aufgeschreckte Polizei leitete eine Fahndung ein, an der sich mehrere Streifen der Reviere Fellbach, Waiblingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen beteiligten. Ohne Erfolg. – In der selben Nacht war der Brandstifter auch auf einem Grundstück in der Verlängerung des Kirschblütenweges im Gewann Gastenklinge zugange gewesen.

Zuletzt schlug der Feuerteufel bei Stuttgart-Uhlbach zu

Am 8. November verließ der mutmaßliche Brandstifter nicht nur den Rems-Murr-Kreis, sondern wich auch von seiner üblichen mitternächtlichen Tatzeit ab. Bei Stuttgart-Uhlbach, im Gewann Esslinger Berg, brannten am Donnerstag, 8. November, gegen 21.15 Uhr zwei Stapel. Ein Motorradfahrer hatte in den Weinbergen das Feuer in der Nähe der Tiroler Straße entdeckt und gemeldet. Etwa 200 Meter weiter stieß der Zeuge auf einen zweiten brennenden Holzstapel. Die Stuttgarter Polizei setzte einen Hubschrauber ein, der die Gegend absuchte. Zum einen, um weitere Brände zu entdecken; zum anderen, um den Brandstifter ausfindig zu machen. Ohne Ergebnis.