Breisach/Karlsruhe 205 Kilo Marihuana beschlagnahmt

Das Marihuana fanden die Ermittler in einer Lagerhalle in Breisach. Die Beamten der "Gemeinsamen Ermittlungsgruppe Rauschgift" (GER) in Karlsruhe hatten herausgefunden, dass in Spanien zentnerweise Marihuana in Stahlträger eingebaut wurde. Die Verstecke wurden verschweißt. Anschließend wurden die tonnenschweren Stahlträger nach Deutschland gebracht, wo das Rauschgift ausgebaut und weiterverteilt wurde. Danach transportierten die Täter die Stahlträger zurück nach Spanien.

Unwissender Lkw-Fahrer wieder auf freiem Fuß

Am Dienstag griff ein Spezialkommando an der Lagerhalle zu, als einer dieser Lkws eintraf. Um die Stahlträger abladen und das Marihuana aus den Trägern ausbauen zu können, waren schweres Gerät und die Unterstützung des Technischen Hilfswerks Breisach notwendig.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Freiburg erließ das Amtsgericht Haftbefehle gegen zwei Männer. Der Hauptverdächtige, wohnhaft in einer Gemeinde am Kaiserstuhl, hatte bei seiner Festnahme Zugriff auf eine Waffe. Der Lkw-Fahrer wusste offenbar nichts von dem Rauschgift, er wurde wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen dauern an.