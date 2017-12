Breisgau-Hochschwarzwald Jugendliche überquert Gleise und wird vom Zug erfasst

Buggingen.

Eine Jugendliche ist am Bahnhof in Buggingen (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) von einem durchfahrenden Zug erfasst und leicht verletzt worden. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge, wollte die Frau die Gleise am Mittwochmorgen abseits der Unterführung zu Fuß überqueren. Dabei habe sie einen Zug übersehen. Geistesgegenwärtig gab der Lokführer ein Warnsignal, so dass die Frau noch auf den Bahnsteig zurück konnte.