Bretten Großeinsatz an Schule wegen Eichenprozessionsspinner

Dabei hatten die Kinder nach Angaben der Polizei zuvor im Gebüsch gespielt und gerieten dabei vermutlich mit den Brennhaaren der Eichenprozessionsspinner-Raupe in Kontakt. Die feinen Haare verteilten sich dann offenbar auf andere Kinder und Jugendliche.

Insgesamt 29 Kinder und Jugendliche wurden ärztlich behandelt, die lediglich Hautrötungen aufwiesen, welche mittels Kortison-Präparaten in Krankenhäuser behandelt wurden. Eine Spezialeinheit der Berufsfeuerwehr Mannheim konnte nach Kontrolle in Richtung möglicher Chemikalien oder Gase mittels Luftmessungen in den Schulhäusern abschließend Entwarnung geben

Keine akute Gefahr im Rems-Murr-Kreis

Als Ursache des erneuten Ausbruchs der allergischen Reaktionen im gleichen Schulzentrum wurden ebenfalls die Haare der Eichen-Prozessionsspinner festgestellt. Die Haare wurden offenbar am Freitag und am Wochenende durch den Wind in die Schul- und Klassenräume geweht. Beide Schulgebäude sollen nach Abschluss der Evakuierungsmaßnahmen professionell gereinigt werden, meldet die Feuerwehr Bretten.



Laut Auskunft des Forstamtes sei im Rems-Murr-Kreis aktuell kein akuter Befall eines Baumes durch Eichenprozessionsspinner bekannt, der im Umfeld einer von Menschen stark besuchter Umgebung wie Krankenhäuser oder Schulen stehe.

Normalerweise würde ein Baum, der von Eichenprozessionsspinnern belagert wird, ausgiebig gesäubert, erklärte ein Sprecher auf Nachfrage. Nicht nur die Larven, sondern auch das feine Gespinst müsse dabei komplett entfernt werden. Denn das in den Härchen enthaltene Protein sei ein Allergen,dass juckende und entzündliche Hautreaktionen auslösen könne. Die mikroskopisch feinen, innen hohlen Haare werden durch den Wind über weite Strecken verweht. Die spitzen Spiegelhaare bohren sich bevorzugt an dünnen, feuchten Hautstellen ein und lösen eine Überempfindlichkeitsreaktion des Immunsystems aus. Diese reicht von lokalen Hautentzündungen bis zum anaphylaktischen Schock. In der Regel klingt der Juckreiz nach maximal sieben Tagen wieder ab. Ernste Beschwerden treten auch auf, wenn Schleimhäute betroffen sind.

Richtiges Verhalten bei Raupenkontakt

Der Eichenprozessionsspinner kommt ausschließlich an Eichen vor, bevorzugt an besonnten Waldrändern, lichten Eichenwäldern und an Einzelbäumen. Mittlerweile sind die Eichenprozessionsspinner in vielen Eichenwäldern im Rems-Murr-Kreis zu finden. Die unscheinbaren Falter legen ihre Eier im oberen Kronenbereich ab. Je nach Witterung schlüpfen die Raupen mit dem Austrieb der Eichen zwischen April und Mai. Insgesamt gibt es fünf Larvenstadien. Ab dem 3. Larvenstadium (ab Mai/Juni) wachsen den Raupen die sehr feinen Brennhaare, die leicht brechen und bei günstiger Witterung weitergetragen werden. Ab Juni verpuppen sich die Raupen in Gespinsten, bevor der Schmetterling im August schlüpft.

Einen sicheren Schutz vor den Brennhaaren gibt es nicht, aber folgende Vorsichtsmaßnahmen empfiehlt das Forstamt: